Según datos de la Organización Mundial de la Alergia, entre el 2 y el 3% de la población española tiene al menos una alergia alimentaria. En caso de menores de 14 años, la cifra sube al 8%. Pero, ¿existe la sensación generalizada de que cada vez hay más alérgicos? ¿Qué opinan los españoles al respecto de las alergias e intolerancias alimentarias?

Estas y otras preguntas plantea Alberto Chicote a los viandantes que encuentra en su "paseo" por Madrid y las respuestas son de lo más variadas. ¿Tienen ellos alergias e intolerancias? "A la lactosa o al gluten, me tengo que hacer pruebas, no lo sé", contesta una joven. "En teoría, a la lactosa. No me hicieron pruebas, me lo dijeron así. Que si me sentaba mal, que no me la tomara". Y no son las únicas, tal y como advierte el presentador de ¿Te lo vas a comer?. "La intolerancia a la lactosa se está extendiendo muchísimo", comenta.

"Yo pienso que es una moda, porque antes todos comíamos de todo y no pasaba nada", asegura con rotundidad una señora. "No soy intolerante, porque nunca me he hecho las pruebas, pero tomo leche sin lactosa", afirma otra de las entrevistadas.