Xescu Prats, un periodista experto en turismo y gastronomía, recibía en Ibiza a Alberto Chicote en el año 2018. El chef, al frente del programa ¿Te lo vas a comer?, se propuso indagar en un negocio ilegal que prolifera en gran parte de España, especialmente en las zonas en las que el turismo, sobre todo, de lujo, es frecuente. Este es el caso de las Islas Baleares, con Ibiza a la cabeza.

"Ibiza tiene un PIB de 3.000 millones y el turismo es más del 90%, por lo que hay un lado B muy importante. Se calcula que en Baleares, el 23% del dinero que circula es dinero ilegal", contaba Prats. El periodista estaba seguro de que estas cifras se multiplican en Ibiza y que provienen, en su gran parte, "del sector lujo".

"Ni siquiera son empresas, son personas que vienen aquí a hacer la temporada de forma opaca. No tributan a Hacienda ni tienen ninguna relación con los cauces oficiales que sí siguen otras empresas y trabajadores de la isla", denunciaba ante Chicote. Los catering ilegales son los más comunes. "Es una empresa que no figura en ningún papel. Que no es una empresa, es una persona con unos amigos que monta un catering", definía.

No cuentan con los permisos necesarios, ni mucho menos con un registro sanitario. "En Ibiza hay muy pocas infraestructuras también para inspección. Los inspectores se cuentan con los dedos de las manos, como mucho", aseguraba. El chef destacaba el importante riesgo para la salud pública que tienen este tipo de negocios, pues muchos de ellos cocinan en casa, sin los medios ni la atención necesaria para evitar contaminaciones y demás aspectos fundamentales a la hora de cocinar de manera profesional.

En los barcos también hay servicios gastronómicos. "Muchos son oficiales, otros no", informaba Prats.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 emitido en laSexta.