En una de las temporadas de Te lo vas a comer, Alberto Chicote investigó la comida que se ofrece en los centros de educación especial. Después de esperar una semana desde que solicitó el permiso para acceder al Colegio de Educación Especial de A Coruña María Mariño y sin ni siquiera haberle devuelto las llamadas, Alberto Chicote viajó hasta la sede de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela.

Allí, el exitoso chef llamó a Jesús Oitavés, secretario general de la Consellería de Educación, pero, sin embargo, fue otra persona la que le respondió al teléfono para contestarle que el secretario no estaba operativo. "Entiendo que la gente se reúna para cosas importantes, pero, al final, me va a atender antes la Casa Real o la presidencia del Gobierno", afirmó indignado Alberto Chicote, que tras no poder hablar con el secretario general de la Consellería de Educación, decidió llamar a la consejera de Educación, Carmen Pomar, pero la respuesta fue la misma: no le pueden atender. Puedes ver su reacción en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.