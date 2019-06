Chicote explota con el responsable del centro del conjunto de remo: "No me invento las quejas, están hartos de la comida"

Alberto Chicote habla con Óscar, el administrador de la sociedad que lleva el centro de alto rendimiento de Sevilla en el que deportistas españoles como la selección de remo residen. "Estoy recogiendo quejas, no me las invento. Los deportistas están hartos de quejarse y no obtener resultado", critica Chicote.

Pero el administrador no acepta las críticas: "Que los chavales se quejen a la Federación, y que me manden sus necesidades y se las cotizo, pero si quieren chuletones que los paguen".

Este último comentario sorprende tanto a Alberto Chicote que puede evitar estallar: "Le repito una vez más que nadie le ha pedido los chuletones. Usted los ha traído y me los ha enseñado para quedar bien, pero nada más".

Tras una larga discusión, el cocinero echa en cara al responsable que no reconozca la mala gestión de las quejas de los deportistas, pero Óscar continúa sin entrar en razón: "Nosotros somos una empresa privada con ánimo de lucro. El personal cobra y la Seguridad Social cobra, yo no tengo por que subvencionar al deporte español".

