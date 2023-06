"Hay mucha gente que no termina de diferenciar bien, salvo quienes las sufren, entre una alergia e una intolerancia. Una alergia te puede matar y una intolerancia es algo que te puede hacer pasar un mal rato", explica Alberto Chicote en Al Rojo Vivo. El chef presenta esta noche en laSexta la quinta temporada de ¿Te lo vas a comer?, cuyo primer capítulo está dedicado, precisamente, a las alergias e intolerancias alimentarias.

El mediático cocinero cuenta a Ferreras lo que ha descubierto en esta entrega: que hay muchas personas que se aprovechan de estas situaciones y del aumento de personas con sensibilidad a los alérgenos que la sociedad ha experimentado en los últimos años. "Como en todo por desgracia surge gente que dice 'esta es la mía'. Para poner un ejemplo, se centra en los test de intolerancias que suelen vender en las farmacias. "Veremos esta tarde cuál es el refrendo que les da la comunidad científica", anuncia. Y es que, "hay mucho 'aprovechao' en todo este tema".

Pero lo problemática no se queda aquí. ¿Te lo vas a comer? indaga también en si los restaurantes cumplen o no la normativa de la Unión Europea "para que quien tiene un problema de una alergia se sienta seguro". "¿Se cumple o no se cumple?", pregunta Antonio Ferreras. "¿Tú qué crees?", recibe como respuesta. "Hay gente que lo cumple a rajatabla y quien piensa que es un mero pasatiempo y que tampoco hay que ser muy espabilado, que el que tiene una alergia ya sabe lo que no tiene que comer", asegura.

"Veremos bastantes casos de gente que está sirviendo comida y en realidad no sabe ni lo que pone, y que si hubiese servido determinado producto a una persona con una alergia, hubiese terminado en la UVI con cuatro pinchazos de adrenalina para salir adelante", desvela sobre la entrega de esta noche.