Estamos acostumbrados a encontrar en tiendas, restaurantes y supermercados la etiqueta de "casero" o "artesano". Este tipo de productos suele venderse a un precio más elevado por la calidad que supone esa etiqueta, pero... ¿Son realmente "caseros" y "artesanos" todos los productos que nos venden como tal?

Organizaciones de consumidores tienen claro que no, y llevan tiempo denunciando que nos engañan, incumpliendo normativas como el Reglamento Europeo No1169/2011 de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. También denuncian la ausencia de leyes en España que regulen el uso de estos términos: qué requisitos técnicos deben cumplir los productos alimentarios para poder utilizar la etiqueta de "casero" y "artesano".

La ausencia de normativa da vía libre a que muchos fabricantes abusen de estos apellidos confundiendo a los consumidores, aunque las claves para identificar a los auténticos artesanos y caseros y para desenmascarar a los ficticios se las dan a Alberto Chicote varios reconocidos artesanos de la alimentación, chefs como Pepe Solla y expertos en tecnología de los alimentos y nutrición. Esas pautas son: productos elaborados eminentemente a mano, producción limitada y con ingredientes naturales sin añadidos y fechas de caducidad cortas.

Con esta guía, Chicote descubre todo tipo de falsos "caseros" y "artesanos": embutidos, empanadas, tortillas, pastas, tartas, croquetas o canelones. Chicote probará la mayoría de estos productos y los dará a probar en una cata popular, un experimento en el que comprueba hasta qué punto estos apellidos aumentan el atractivo de los productos que los llevan ante los consumidores; el atractivo, y las ganancias de los fabricantes, que pueden permitirse cobrarlos entre un 20% y un 30% más caros.

El equipo de Te lo vas a comer, liderado por Alberto, pedirá explicaciones a tenderos, distribuidores y fabricantes de falsos "caseros" y "artesanos". Algunos reconocerán la falsedad y el abuso de estos términos para aumentar sus ventas y también se ampararán, sin tapujos, en la ausencia de leyes para seguir utilizándolos.

Cómo saber si nos están engañando

Tal como explica a laSexta la dietista-nutricionista María Merino (@comiendoconmaria_oficial) , directora de comiendoconmaria.com y autora del libro 'Desayuno con garbanzos', "si nos fijamos en muchos productos se supermercado, pone 'estilo casero' y automáticamente lo asociamos con saludable, cuando realmente, no siempre es así. La industria juega con eso, pueden usarlo porque realmente no hay ninguna ley que diga los requisitos que tienen que cumplir. Lo importante para saber si realmente es un producto saludable o no es es fijarnos en los ingredientes".