Mábel Galaz defendió en laSexta Xplica que el rey Juan Carlos "en su vida privada puede hacer lo que quiera", tras lo que apostilló que "lo que no puede hacer es gastarse un dinero que no es suyo". Tras escuchar estas palabras, José Yélamo destacó que se trataba de "un dinero opaco, que no se sabe de dónde sale, presuntamente de comisiones y sin declarar".

Por su parte, Esteban Urreiztieta afirmó que el rey emérito "se ha tenido que sentar en un banquillo y responder por todas las barbaridades", algo a lo que respondió Galaz señalando que "él no es consciente de que ha hecho algo indebido". "Esto me cuesta mucho creerlo", dijo entonces Yélamo, quien añadió: "O se hace el tonto... o hay un problema serio; si de verdad no es consciente de que pagar con dinero público un chalet donde se veía con sus amantes, chantajes para comprar su silencio... si no es consciente de que eso no está bien, hay un problema". "Ha tenido tiempo de recapacitar", concluyó el presentador.