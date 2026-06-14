Wendy González, experta en joyas, advierte que el valor de las de Zapatero podría ser mayor: "La tasación siempre es conservadora"

"Como gemólogos y laboratorios, hay que curarse en salud en estas cosas", advierte Wendy González, experta en joyas en laSexta Xplica, sobre la tasación inicial de las joyas de Zapatero.

Wendy González, experta en joyas, acude al plató de laSexta Xplica para analizar la tasación y el valor auténtico de las joyas que fueron encontradas en la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero en Ferraz. El valor total, apunta la investigación, sería de 1.323.915 euros "y podría ser un poco más", cuenta la experta.

"El dictamen es precio estimado, porque se trabaja sobre pieza montada, no se desengarzan las piedras", explica. Esa estimación, apunta, "siempre es a la baja": "Como gemólogos y como laboratorios, hay que curarse en salud en estas cosas".

La pieza más llamativa, destaca José Yélamo, presentador del programa de laSexta, es un collar procedente de Zambia que vale 278.000 euros, de oro blanco, cuajada de diamantes y con dos esmeraldas. "Es lo que se ponen en Medio Oriente las mujeres para ir a eventos", señala González. "La esmeralda de Zambia es buena, buen material", destaca.

Otro collar de los más destacados cuesta 220.000 euros y viene de Tailandia. Es de oro blanco, tiene 13 zafiros y diamantes de 40 kilates. "En Europa, ese tipo de joyería no se usa", asegura. Ni siquiera en la realeza.

"De todas las que se han tasado, hay 12 piezas por encima de los 60.000 euros", añade el presentador. Joyas que, el portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, aseguraba que provenían de herencias y regalos e insistía en que estaban valoradas "entre 30.000 y 50.000 euros" y que no eran "las joyas de Sisí emperatriz".

"Yo le pregunté que de dónde había salido esa tasación y él respondió que se la había dicho José Luis Rodríguez Zapatero", informa el periodista Alfonso Pérez Medina. Después, Arroyo se disculpó en redes por dar esa información.

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