Karina presentó su candidatura en el Benidorm Fest, pero no tuvo suerte. "Ya se sabe que eligen lo que más gusta, y lo que más gusta es la gente joven con mucha marcha. De todas maneras, yo la ilusión la tengo cumplida, que fue ir al Benidorm Fest a presentar mi canción, y ya está. Yo no pretendía ir a Eurovisión", aseguró, tras lo que quiso "felicitar a todos los participantes porque tuvieron una puesta en escena de lujo"

Sin embargo, la artista reconoció que le faltaron "un par de canciones que se quedaron fuera", entre las que no incluía la suya, al tiempo que defendió que Blanca Paloma "ha sido una elección estupenda, ya que ella canta muy bonito y tiene una puesta en escena espléndida". "Hay que oír todo lo que va a llevar el resto de Europa, y vamos a ver si Putin no pulsa el botón y no explotamos. Ojalá que se celebre Eurovisión con toda la paz y con todo el amor del mundo", expresó.