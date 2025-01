Las tres medidas de Julen Bollain para la vivienda: "No se puede permitir que todo sea por oferta privada"

Julen Bollain, profesor de la Universidad de Mondragón, ha analizado la situación actual del mercado de la vivienda en España, para la cual ha aportado hasta tres medidas que realizaría para solucionar la tensión en el mercado inmobiliario.

Primero, Bollain ha analizado qué le falta actualmente al mercado de la vivienda: "Va a haber construcción, va a haber venta, pero lo que no va a haber, o lo que no se ha puesto encima de la mesa todavía, son políticas públicas de vivienda. Se ha hecho un anuncio, pero habrá que ver qué pasa con ese anuncio. Yo creo que el Gobierno debe meter mano en el mercado inmobiliario porque no se puede permitir que toda salida al mercado inmobiliario sea a través de la oferta privada".

"Y para eso hay algunas medidas. Yo propongo tres: limitar los precios del alquiler, limitar o quitar lo máximo posible la especulación de la vivienda y prohibir el alquiler de pisos turísticos en zonas tensionadas", ha concluido.