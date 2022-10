Tomás Plaza, residente de un centro de mayores público de la Comunidad de Madrid gestionado por una empresa privada, ha denunciado las condiciones en las que viven y cómo les tratan. Su denuncia le ha valido una carta por parte de los responsables del centro en la que le invitaban a marcharse. LaSexta Noche ha querido saber cómo se encuentra, días después de sus denuncias públicas.

Así, ha explicado que lejos de cambiar las cosas, ahora el trato con él es más distante incluso, la comida no ha mejorado y además se siguen produciendo hechos inadmisibles. Por ejemplo, ha explicado el caso de un anciano de unos 96 años que se ha caído dos veces de una silla en el mismo día: "Deja mucho que desear. Alguien tiene que tener cuidado", ha denunciado.

Tomás ha contado que el hombre tuco que acudir dos veces al hospital en el mismo día. "No tiene sentido que una misma persona se caiga de una silla", ha lamentado.

Sobre la comida, otro de los aspectos clave de su denuncia, afirma que no ha mejorado: "Está mejor porque ha habido comida, que es algo que no ocurre todos los sábados, cuando no hay suministro y no se come o se come mal".