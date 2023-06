23 de julio. Sol, playa, vacaciones... y elecciones generales. Tras la convocatoria anticipada de los comicios, no pocos se preguntan qué pueden hacer si les toca mesa electoral en plenas vacaciones. Desde la OCU, Ileana Izverniceanu indica que durante los primeros siete días deberemos alegar esa circunstancia "con toda la documentación posible", incluidos pagos, transferencias y reservas.

¿Tener las vacaciones pagadas entra dentro de los motivos para poder evitar la mesa electoral? En principio no, según explica el catedrático de Derecho Constitucional F.J. Díaz Revorio: "Si la Junta Electoral Central no modifica esa instrucción, pues creemos que la aplicación correcta es que en este tipo de casos no sería un motivo de exención".

Y si no nos exoneran de formar parte de la mesa electoral, ¿podemos solicitar la devolución del dinero invertido en las vacaciones? Izverniceanu indica que, "rápidamente con esa negativa" deberemos "mandar petición de cancelación argumentando que estamos ante una causa de fuerza mayor, que la Junta Electoral nos ha denegado el derecho a no asistir y por tanto nos tienen que devolver la cantidad íntegra que hayamos depositado para esa reserva".

En la calle, en cualquier caso, la decisión de convocar elecciones anticipadas coincidiendo con las vacaciones estivales no ha sentado del todo bien, aunque a quien afecta directamente es al sector turístico: Olga González de Luz, directora gerente de Tiempo de Viajar', afirma haber notado "un parón de petición de presupuestos y reservas para esas fechas". "Nos han comunicado que existen ciertos seguros y podrá cancelar en el supuesto de que sean convocados", afirma no obstante, aunque asegura que "va a suponer pérdidas para las agencias de viajes, tour operadores, hoteleros e incluso restauración".