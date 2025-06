El tenso enfrentamiento entre Enma López y Noelia Núñez por el caso Cerdán: "No habéis entendido ni el principio, os queda lejísimos"

¿Qué han dicho? La popular tilda de "paripé" lo que está haciendo el PSOE de hacer creer que Sánchez "no sabía nada" de lo que hacían Cerdán, Ábalos y Koldo.

Intenso enfrentamiento dialéctico el que han tenido la socialista Enma López y la popular Noelia Núñez en laSexta Xplica. Todo, en el marco del 'caso Cerdán', después del informe de la UCO que sitúa al exsecretario de organización del PSOE y exnúmero tres de Pedro Sánchez en el epicentro de la trama del cobro de presuntas mordidas y adjudicaciones junto con Koldo García y José Luis Ábalos.

"Entiendo el papelón de Enma, pero repetir el argumentario del presidente, de que no sabía nada, de que le pillaba todo desprevenido... y con ese tono lastimero. Me recordaba mucho a Ábalos cuando decía que estaba decepcionado cuando detuvieron a Koldo. No se lo cree nadie", dice la del PP.

Y Núñez da una cronología: "Llevamos año y medio conociendo informaciones que apuntaban a Cerdán. El 3 de marzo de 2024 ya había noticias de grabaciones donde cobraba comisiones de licitaciones amañadas. El 21 de noviembre ya se hablaba de que había recibido 15.000 euros. En abril de 2024, fue a la comisión. Dijo que se había reunido con Koldo cuando ya le investigaba la UCO. Esto de que no se sabía no se lo cree nadie".

"La realidad es esa Noelia, te la creas o no", ha expresado en ese momento Enma López para recibir respuesta inmediata de Núñez: "No te he interrumpido. Ya que no habéis respetado a los españoles respétame a mí y déjame hablar".

"Que dé la palabra a los españoles"

La popular prosigue: "No sabía nada de su secretario de organización del pasado ni del actual. Del ministro de Transportes. Que esto no es Ferraz, que esto es del Gobierno de España y Koldo era asesor de Sánchez. Pedir perdón no, que dé la palabra a los españoles".

López, por su parte, ha sentenciado: "Un matiz. Entiendo que los españoles estén indignados. Nosotros también los estamos. El PP no puede estarlo con el historial que tenéis".

Lejos de que todo terminase ahí, la tensión ha continuado en otra intervención de Noelia Núñez: "Que todo esto es un montaje, que es un bulo... que el informe era fango, fango, bulo, bulo. Que la derecha nos quiere atacar porque somos socialistas. Patxi López negaba este informe esta misma semana y se llevaba un mes hablando de él".

"Hay un paripé para hacernos creer a todos que Sánchez, que lleva desde mínimo 2014 acompañado de estos tres, no sabía nada de lo que hacían en su vida privada, de las licitaciones amañadas ya desde 2015 en Navarra. Y sí Enma, es importante saber si sigue siendo militante porque sigue siendo diputado. No solo diputado, es diputado socialista. Aunque Cerdán no entregue el acta se le puede expulsar", insiste.

Enma López ha respondido a todo lo expresado por Núñez poniendo el foco en el PP: "No habéis entendido ni el principio de la corrupción. Os queda lejísimos, de verdad. No lo entendéis ni de lejos. ¿El fiscal? Claro que es fango. ¿Es normal que no hayan incluido el testimonio de periodistas que confirman que tuvieron acceso a la información antes que él?"