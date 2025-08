Un hombre de barrio rico, tras pasar dos semanas en Málaga: "Me he gastado 5.000 euros"

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para descubrir cómo estaban siendo las vacaciones de verano de los españoles. Una mujer de barrio rico desveló que llevaba "tres años seguidos yendo a Los Alpes, a Ginebra" mientas que un hombre de barrio rico destacó que había estado en Santi Petri, Cádiz, en un hotel de cinco estrellas "de gran lujo" que le había costada 500 euros la noche.

Por su parte, otro hombre de barrio rico desveló que se había quedado en España para disfrutar sus vacaciones: "He estado dos semanas en Málaga". Sin embargo, el hombre no escatimó en gastos y es que confesó a Thais Villas haber gastado 5.000 euros durante sus vacaciones en la ciudad andaluza.

Sin embargo, en el barrio obrero la cosa cambiaba y los vecinos reconocían a Thais Villas haber tenido que mirar por su economía durante sus vacaciones. "He estado una semana en el pueblo", detalló un hombre de barrio obrero a la reportera, a la que otra del mismo barrio desveló que ni siquiera se había ido de vacaciones: "No las he podido disfrutar, me he quedado en Madrid porque estaba mal económicamente".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.