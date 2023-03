Verónica Sanz entrevistó a la streamer Gemita, a quien agradeció que pese a tener millones de seguidores en redes sociales, "trabaja el perfil de autenticidad". "Eso siempre. Alguna vez obviamente he utilizado un filtro, pero soy una persona que no se maquilla mucho, que intento no utilizar filtros y que intento mostrarme tal y como soy", expresó la streamer.

En este sentido, Gemita destacó que "cuando una persona se maquilla, lo que hace es potenciar tus facciones y ocultar sus imperfecciones". "Esto lo hacemos para vernos más guapas, para sentirnos más seguras o porque nos apetece simplemente, pero siempre tenemos que ser conscientes de que no es la realidad, porque la realidad es que todas tenemos imperfecciones y tenemos que aceptarnos tal y como somos y normalizarlo", manifestó la streamer, tras lo que Sanz afirmó que en televisión la gente va maquillada, pero defendió que están "más guapos al natural".