Tania Sánchez expresó en laSexta Xplica que "hay una cosa" en la que está de acuerdo con Celia Villalobos y es en que "la señora Ayuso puede no conocer lo que hacía su novio por el tiempo que lleva con su relación". "Dicho esto, yo creo que la señora Ayuso es muy libre de decidir si comparte su vida o no con una persona que está investigada por defraudar 300.000 euros con facturas falsas", señaló, a lo que añadió: "No hay que juzgarla a ella por lo que haga él, pero yo tendré una opinión de los valores de la señora Ayuso si tiene una relación con una persona que defrauda a estos niveles".

En este sentido, la exdiputada de Podemos y Más Madrid defendió que "sí se puede juzgar a una presidenta que en una rueda de prensa de un Consejo de Gobierno sale a dar unas explicaciones que no concuerdan con la realidad, y que no ha rectificado". "Ha seguido diciendo que en realidad todo en el mundo sucede para hacerle algo a ella", criticó.

Además, Sánchez manifestó que lo que tampoco le parece "de recibo es una presidenta que tiene a su jefe de gabinete amenazando a periodistas con que van a cerrar medios de comunicación, y que salga en rueda de prensa diciendo que hay métodos poco democráticos". "Poco democrático es que quien está en el poder amenace a periodistas", opinó.