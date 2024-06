Vox amenazó al PP este viernes con la ruptura si apoya el reparto de menores migrantes, una noticia a la que reaccionó Tania Sánchez en laSexta Xplica, donde la analista afirmó que se trata de "personas menores de edad que están este país, y como este país es decente y cree en los Derechos Humanos, a toda persona menor de edad que está en este país y está desprotegida, se le da protección".

En este sentido, la analista lanzó una pregunta: "¿Hay algún partido además de Alvise y Vox que quiera que mandemos a niños y niñas a sus países, donde no tienen familia y a lo mejor les matan o quieren que les dejemos en la calle o les metamos en la cárcel presuponiendo que van a ser delincuentes?". "Yo he compartido Parlamento con Vox de Madrid, y opinan que los niños tienen que volverse a sus casas aunque no tengan familia", añadió.

Así, Sánchez preguntó al PP si "va a abandonar los Derechos Humanos". "La solidaridad no la ejerce Ayuso o Mañueco, sino los ciudadanos españoles que creemos en una Constitución y unos valores, y decimos que no vamos a dejar a unos niños abandonados, sea el hijo de un español o sea el hijo de quien sea", defendió la analista, quien cree que "este no es el discurso de Ayuso".