La guerra en Oriente Medio cumple ya un año, con Israel ahora centrada también en operaciones en Líbano (más allá del frente abierto en Gaza) y con un ojo puesto a las acciones que pueda realizar Irán.

Pese a las críticas que están vertiendo muchos al gobierno de Netanyahu por esta guerra, la analista Sonia Sánchez ha recordado en laSexta Xplica que esta guerra no la comenzó Israel: "Yo quería decir el matiz de que está guerra empezó el 7 de octubre con un brutal ataque de Hamás a territorio israelí. Esta guerra no la comenzó Israel. La situación no daba pie a pensar que todo esto estaba en los planes de Israel o que tenía intereses de invadir Gaza, ni mucho menos Líbano que para Israel ha supuesto su Vietnam durante muchos años".

Por otro lado, la analista añadió que Líbano no es un Estado soberano pese a las afirmaciones de algunos: "Hay que recordar también que esto es una guerra asimétrica. Hablamos de que Israel ha invadido Líbano que es un Estado soberano, pero Líbano no es un Estado soberano porque está gobernado por una milicia que es Hizbulá. Ni siquiera estamos hablando de que tenga un ejército libanés que pueda poner orden en su territorio, ni siquiera controla todo su territorio, que lo controla las milicias de Hizbulá. Ni siquiera sus fronteras, que es el gran problema que tiene Israel para su seguridad".