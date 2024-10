Pilar tiene cuatro hijos de 14, 12, 10 y nueve años. Tras ver el programa especial de Salvados 'Redes Sociales: La Fábrica del Terror', esta madre de familia numerosa reconoce estar "impactada" con lo que ha descubierto: "Cuando llegue a casa a mi casa voy a tirar todos los móviles, tablets...", exclama en laSexta Xplica.

Sus dos hijos más mayores, relata, tienen ya teléfono móvil porque van al instituto. "Yo me meto en su móvil, tengo que saber la contraseña de su teléfono para meterme en cualquier momento", señala no obstante Pilar, que aconseja a sus hijos que tengan cuidado con lo que escriben, porque "ahora las discusiones no se quedan en un grupo pequeño, se entera todo el mundo".

En cuanto a los más pequeños, Pilar explica que "hay un momento en el que ellos ven sus juegos, tienen sus vídeos de fútbol, de Fortnite...", pero todavía no tienen móvil, aunque se lo piden: "Sí, me lo piden porque en su clase la mayoría de los niños tienen teléfono", confirma.

"Cuesta mucho trabajo retenerlos", reconoce Pilar. "A mí me encantaría que no lo tuvieran, porque después de ver esto...", agrega, tras ver lo más oscuro de las redes en Salvados. "Tú controlas en cierta parte su móvil, pero es verdad que ellos están otro rato con el móvil que no estás tú, que no sabes lo que pueden hacer", señala. Puedes escuchar su experiencia en el vídeo que ilustra estas líneas.