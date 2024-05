El conflicto entre España y Argentina de esta última semana sigue creciendo en un contexto de campaña para las elecciones europeas, un momento que Santiago Martínez-Vares ha explicado que es adecuado para el PSOE porque "Javier Milei es la gasolina perfecta para Pedro Sánchez".

"Milei es lo que vemos, no engaña a nadie. Entonces cuando un ministro de España decide llamarlo drogadicto sabíamos que iba a acabar mal. Óscar Puente no es un principiante y sabía que iba a tener repercusión. El presidente del Gobierno podía haber pedido a su ministro unas disculpas sinceras y cuando el ministro lo hizo fue a decir que era el foco de las palabras, no el fondo", narra el asesor político sobre el origen del conflicto.

"Nadie puede esperar una reacción diferente de un personaje como Milei. Probablemente no hubiera hecho falta esas declaraciones para que hiciera unas declaraciones parecidas a las que ha hecho, pero Javier Milei es la gasolina perfecta para Pedro Sánchez y esta campaña", ha concluido.