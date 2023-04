Santiago Martínez-Vares habló en laSexta Xplica del papel de la reina Letizia en la Monarquía y expresó que no cree que esté "desaprovechada la capacidad para comunicar de la reina Letizia". "Yo creo que tiene su sitio, su momento, y que ha ido recorriendo un camino en estos años, ha ido creciendo, ocupando su papel de reina y creando su propio estilo", manifestó, al tiempo que defendió que "a esto es a lo que tiene que ir la Monarquía".

En este sentido, el asesor político afirmó que "la Monarquía no puede seguir en el discurso de Navidad". "Hay que tirarlo ya, no se lo cree nadie. Es un ejercicio de irresponsabilidad año tras año porque es incumplible", criticó, tras lo que señaló que "este rey tiene que ir cambiando los formatos, porque hay formatos que ya no sirven". "Su padre hablándole a un teleprónter y a tres cámaras cuando solo había una televisión tenía lógica comunicativa, pero ahora no la tiene", subrayó.

Así, recordó que "la iglesia es otra de las instituciones más antiguas", y, sin embargo, "hizo un cambio y colocó a un señor que vino a modernizar el papel y el lugar de la iglesia en el siglo XXI, el papa Francisco". "A la Casa Real le hace falta esto", zanjó.