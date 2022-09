El experto en energía José María Camarero afirma que "en Alemania y en buena parte de los países del este va a haber restricciones", pero en España lo ve mucho más complicado: "No porque vivamos mucho mejor sino porque nos han tenido aislados energéticamente e históricamente de toda Europa, y eso nos ha obligado a hacernos más fuertes".

"Tenemos el 30% de todas las regasificadoras de toda Europa y la inyección de gas que llega desde Argelia, que parece que se van a cumplir los contratos", explica Camarero, que, sin embargo, advierte que esto no significa que "tengamos que derrochar": "Tenemos que ahorrar y evitar llegar a restricciones". "Estamos mejor" que , por ejemplo, Alemania, pero no quiere decir que "no tenemos que ser conscientes de que esta guerra en Ucrania también es económica y energética". "Putin hace lo que quiere con un pequeño grifo", destaca Camarero, algo que afirma que "lleva haciendo en la última década": "Ha estado jugando con Europa, sobre todo con Alemania, que ha estado mirando mucho siempre a Rusia y ahora que se ven atrapados mira a España y al sur porque le conviene". De todas maneras, el experto en energía señala que España debe de ser "solidaria con Europa" como otras veces Europa lo ha sido con España.