Rosa Álvarez revela cómo ha sido la llamada de Mazón a las víctimas de la DANA: "Hubo un tono reprobatorio por la reunión con Von der Leyen"

La presidenta de una de las asociaciones de víctimas con la que ha contactado el president ha desvelado que Mazón les preguntó por qué se reunieron con Pedro Sánchez y con la presidenta de la Comisión Europea y no con él.

Carlos Mazón, casi siete meses después, se ha puesto en contacto con algunas de las víctimas de la DANA. En concreto, ha llamado a representantes de las tres asociaciones mayoritarias generadas tras la catástrofe. Una de esas llamadas la hizo a la Asociación Víctimas Mortales 29-O y su presidenta, Rosa Álvarez, ha desvelado en laSexta Xplica cómo fue la llamada.

Eso sí, el president no se puso en contacto con ella sino que, por error, lo hizo con su vicepresidenta, Carmina Gil: "Fue una anécdota. Me llamaba a mí, pero llamó a la vicepresidenta de la asociación. Le dijo 'da igual, hablo contigo'".

"Se presentó, dijo que era Carlos Mazón desde su teléfono, que estaba en el coche y a partir de ahí le dijo que quería reunirse con nuestra asociación. Que sabía que siempre habíamos tenido las puertas abiertas y que por qué habíamos solicitado una reunión con Pedro Sánchez y Úrsula von der Leyen y no con él", ha explicado.

Según ha desvelado Rosa Álvarez, la vicepresidenta de la asociación ha explicado al president que no se solicitó ninguna reunión con Pedro Sánchez y que pedir una a la presidenta de la Comisión Europea fue "una ventana de oportunidad": "Estuvo hablando un ratito, y la vicepresidenta, Carmina Gil, le dijo que nosotras no habíamos solicitado ninguna reunión con Pedro Sánchez y así así con la presidenta de la Comisión. Con ella se solicitó porque aprovechamos una ventana de oportunidad porque iba a venir al congreso del PP europeo. Luego no se celebró esa reunión aquí (Valencia) y nos invitó a Bruselas".

Respecto a si consideran un reproche esa pregunta de Carlos Mazón, Rosa Álvarez apunta que no, pero que sí le han transmitido el tono reprobatorio del president: "Por lo que me transmite la vicepresidenta, tanto como un reproche no, pero sí un tono reprobatorio".