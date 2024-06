Antonio Pérez Lobato muestra en laSexta Xplica un vídeo protagonizado por Tim Gurner, el magnate inmobiliario australiano, a quien le preguntaban si cree que "los jóvenes de ahora se podrán comprar una casa". "Por supuesto que no", responde él, ya que, "algo no está funcionando cuando se gastan 40 dólares en unas tostadas con aguacate y un café". "Vamos hacia una nueva realidad en la que mucha gente no podrá ser propietaria de una casa en su vida", decía en esta entrevista.

"Este fue el creador de los jóvenes no se compran casas porque le echan aguacate a la tostada", aclara Lobato a José Yélamo, que no puede evitar reír ante esta afirmación: "¿Y no será porque las casas valen una pasta?".