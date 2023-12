Miguel Ángel Revilla expresó en laSexta Xplica que es "profundamente español". "Algunos se pensarán que solo hablo de Cantabria, pero soy profundamente español, porque soy cántabro. Yo he hecho la mili, me siento orgulloso de haber jurado la bandera, no soy ningún extremista. Antes llevaba la bandera de España, pero ahora no la llevo para que no me confundan con los de Vox", manifestó.

Así, criticó que "la bandera de España la ha monopolizado ahora ese grupo, que la lleva hasta en los calcetines y los calzoncillos, y llevan hasta a los perros con la bandera". "Yo no me veo ahí, porque soy una persona democrática, y sé que en España hay pluralidad y hay que respetar las autonomías y lo que los pueblos van demandando, porque eso es la riqueza de este país", defendió el expresidente de Cantabria.