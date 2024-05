Miguel Ángel Revilla fue uno de los invitados a la boda de Felipe VI y Letizia, que tuvo lugar hace 20 años; y así recuerda el momento en laSexta Xplica. "Me parecía extraordinaria porque él era un rey con sangre azul y ella una mujer que había trabajado y sabe lo que es la dureza del trabajo. También una mujer divorciada. Además, me pareció muy bien que fuera asturiana, me gustaba todavía más", reconoce.

Tras esto, el que fuera el presidente de Cantabria dice que, "igual son exageradas sus palabras, pero una parte importante de que en momento la monarquía en España exista y esté consolidada después de lo que ha hecho el padre del actual rey fugándose y expatriándose fiscalmente de España, es esta boda y, sobre todo, ella, que ha tenido un papel fundamental". "Hay gente que le da caña, especialmente los puristas de la descendencia, pero el rey es un hombre muy sensato y creo que ella tiene un papel muy importante en la deriva que está tomando la monarquía en España", sostiene en esta intervención, que puedes ver al completo en el vídeo principal de la noticia.