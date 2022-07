"En la distancia corta, el rey Felipe VI es un hombre de una amabilidad extraordinaria, lo que pasa es que está al frente de una institución que ni me va ni me viene", comentaba El Gran Wyoming a José Yélamo durante su entrevista en la que presentaba su nuevo programa, 'Usted está aquí', que ha grabado junto a David Trueba y cuyo primer capítulo podrá verse este domingo en laSexta y la temporada completa en ATRESplayer PREMIUM.

El presentador considera que el monarca "tiene un papel complicadísimo" debido a la herencia que ha recibido de su padre y a la que, según él, no puede renunciar: "la coges y la tiras". "Tu no puedes renunciar a que yo te haga heredero", le decía Wyoming a José Yélamo, un guante que el presentador de laSexta Noche recogió con gusto: "estoy abierto a que me nombres tu heredero", le contestaba, a lo que el su homólogo de El Intermedio reaccionó con rotundidad: "Dame tu DNI". Puedes ver este momento en el vídeo sobre estas líneas.