Juanjo Gondar, empresario de hostelería, aseguró en laSexta Xplica que estaban "muchísimo mejor en la pandemia que en este último año". "Es verdad que el Gobierno socialista hizo bien lo de los ERTE, que por lo menos nos dio un poquito de pulmón, aunque la burocracia para solicitar las ayudas ha sido lamentable, expresó.

Sin embargo, el periodista José María Camarero rebatió al empresario destacando que "en la pandemia, la Economía estaba completamente dopada". "En ese momento, era necesario, pero no podemos llevarnos a esa situación porque en ese momento la Economía se cerró y costó mucho reabrirla. El Estado se gastó 40.000 millones de euros en los ERTE para sostener la Economía, pero no podemos decir que aquella situación era mejor que ahora porque no es así", manifestó.