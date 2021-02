Sobreponerse a tantas vidas al límite y a tantas emociones está dejando secuelas entre nuestros sanitarios. En este vídeo queremos centrarnos en aquellos profesionales sanitarios que aparecen poco en los medios, pero que son esenciales para el cuidado de los pacientes.

Ellos les dan de comer, les asean, les limpian las habitaciones, les trasladan al hospital o les mueven de una planta a otra. Son nuestros celadores, personal de limpieza, técnicos de cuidados de Enfermería o de Emergencia que relatan la dura realidad a la que se enfrentan cada día que entran en el hospital a través de las pantallas de sus móviles.

Viruki, técnica en cuidados de Enfermería del Hospital 12 de Octubre de Madrid, cuenta que su colectivo es el que más tiempo pasa con los pacientes. "He vivido situaciones en las que los pacientes estaban solos y yo era su única familia", recuerda.

La sanitaria relata que "no puedes decirle a una persona que todo va a salir cuando sabes que no es así, con lo cual, hay veces que ha sido silencio y acompañamiento, poner una mano encima de esa persona".

Gema González, técnica en cuidados de Enfermería del Hospital Universitario de Henares (Madrid), por su parte, señala que "hay algunos pacientes que cuando bajan de UCI, aunque sean independientes en su casa o jovencitos, no son capaces de levantar una cuchara".

"Tenemos a un paciente que va a fallecer. Han llamado a la familia. La familia va a venir. Les vamos a dejar un EPI y se van a despedir de él antes de que fallezca, y despedirse de alguien sin que haya fallecido es muy difícil", expresa Nerea Redondo, técnica en cuidados de Enfermería del Hospital Puerta de Hierro (Madrid).

Los TCAE es uno de los colectivos sanitarios que más secuelas psicológicas están sufriendo. Y es que "acompañar a la muerte es algo que no se enseña, es algo que uno saca de esa vocación", manifiesta Viruki, mientras que Gema subraya que esto también les ha "afectado a nosotros psicológicamente". "Leer una carta a un paciente y que una hora después fallezca...", añade.

Uno de los testimonios sobrecogedores que reflejan su dura situación es la de Patricia, técnica en cuidados de Enfermería del Hospital Clínico de Madrid: "Doy el 1.100% de mi persona en el trabajo y a casa solo llegan migajas".

"Cuando tengo que atender a las necesidades básicas de 14 pacientes de covid no llego, simplemente no llego. Trabajo embutida en un EPI que me hace invisible, solo se me ven los ojos. No soy médico, ni enfermera. Soy una orgullosa técnica de Enfermería y estoy aquí para cuidarte", relata entre lágrimas.

Además, en este vídeo, trabajadoras que se dedican a la limpieza en los hospitales reivindican su papel esencial". "Soy mayor de 65 años, por lo que soy persona de alto riesgo y no dejo de hacer mi trabajo cada día", defiende una de ellas.

Por último, también cabe destacar el papel de los técnicos de ambulancia, que desplazan a pacientes al hospital. "Para nosotros lo más doloroso ha sido tener que recoger a nuestra compañera en un cambio de turno y tener que llevarla al hospital para que la ingresaran en la UCI, pero por suerte la tenemos sana y salva", expresa uno de ellos.

Imágenes y relatos del terrible día a día de los profesionales de la salud

Los trabajadores de este sector observan con preocupación cómo España se dirige nuevamente a un escenario tan grave como el de marzo. Su cansancio es más que evidente, pero no dejan de luchar, tal y como puedes ver en este vídeo.

Sobrecogedores relatos de sanitarios para hacer ver la situación en los hospitales

En este vídeo queremos que escuches a los sanitarios, lo que han vivido y siguen viviendo mientras combaten la pandemia. Sus relatos son terriblemente duros.