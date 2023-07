Guillermo Gauna-Vivas es un ingeniero experto en 3D y emprendedor. Se dedica a la fabricación de prótesis de brazo mediante tecnología 3D, una labor que le ha permitido mejorar la vida de la gente y, a la vez, vivir de ello.

El joven, no obstante, lanza una reflexión en laSexta Xplica sobre "el privilegio de emprender". "Es algo muy importante y no todo el mundo puede permitirse emprender", incide. "Yo he tenido la inmensa suerte de que nació como un proyecto que lo petó en 2017 y es muy visual, pero lo que yo he sacrificado por eso y toda mi familia y todo al final es muy importante", reconoce.

Un mensaje que Afra Blanca aplaude en el plató, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas.