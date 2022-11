Intenso debate el que se ha vivido en laSexta Xplica entre Carlos Moreno, dueño de una tienda de alimentación, e Ignacio García, presidente de la Patronal de supermercados Asedas, a propósito de los costes de producción y los intermediarios que participan en esa cadena alimentaria que tantos quebraderos de cabeza está provocando a casi todas las escalas. Carlos ha optado por no pagar a intermediarios. Compra todo directamente al campo, método con el que paga más a los productores y se lleva un mayor margen de beneficio.

"Esta historia es la de las cadenas de supermercados. Empezaron haciendo lo que ha hecho Carlos, y hoy en día tienen más tiendas, almacenes y tienen que comprar, no a unos productores, sino a la mayoría para tener un surtido completo", ha apuntado García, señalando que la clave es que, "entre todos, tenemos que conseguir que sea sostenible la cadena". A este respecto, ha añadido: "Hablamos de dos cosas contradictorias, hay que subir en origen pero no subir en destino. Eso lo arregla una cadena eficiente y competitiva".

A este planteamiento ha respondido confuso Moreno: "¿Y los pequeños comercios qué tenemos?". García ha asegurado que cuentan con "el 40%" de toda la red, algo que ha rechazado el dueño de la tienda: "No, hay que hacer el 90%". En este momento, el presidente de Asedas cree que Moreno se hará "muy grande muy pronto" con el sistema planteado, y este ha zanjado: "No, porque ese no es el sistema. Yo no quiero crecer más, quiero que nos acoplemos todos y todos crezcamos a la vez. Ese es el sistema".