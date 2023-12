La sindicalista Afra Blanco analizó en laSexta Xplica la situación del mercado inmobiliario en nuestro país afirmando que "no se trata de que no gane, sino de que no nos robe".

En este sentido, apuntó que "ningún gobierno puede permitirse que el mercado inmobiliario capitalice buena parte de los salarios", ni que "extorsione a sus ciudadanos".

En cifras, Afra Blanco destacó que "el salario medio está en torno a los 2.100 euros y la recomendaciones son que no invertir más del 30-35% en la vivienda", así que "hay que ponerse a buscar viviendas por debajo de los 650 euros".

Respecto a la situación de las mujeres, la sindicalista subrayó que "ningún gobierno puede permitirse que, a consecuencia de la avaricia del mercado inmobiliario, se discrimine" y denunció que "las mujeres dedican cuatro años más de media para poder adquirir una vivienda".

"Uno de cada tres hogares ocupados por mujeres, una vez han pagado sus hipotecas, cae bajo el umbral de la pobreza", lamentó también.

Finalmente, muy contundente, zanjó su intervención defendiendo que "ningún gobierno se puede permitir la exclusión residencial" y que "si el derecho a la vivienda no está garantizado para todas las personas trabajadoras es que no hay ese derecho".