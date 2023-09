Laura Blanco comparte en el plató de laSexta Xplica una anécdota que le ha pasado al ir a la compra, tras escuchar a una ciudadana que aseguraba que había reducido el consumo de pescado a una vez por semana por culpa del aumento de su precio.

La periodista le recomienda mirar el precio por kilo a la hora de comprarlo congelado. "Me ha pasado esta mañana en un supermercado. Nosotros vemos tres trozos de pescado con un precio, pero miremos el precio por kilo porque la experiencia es que cuando he visto el precio por kilo del bacalao y he ido a la pescadería a ver lo que costaba por kilo era más barato", explica.