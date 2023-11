"Todos los empresarios queremos pagar más a nuestro trabajadores", afirmaba Fernando Cifuentes, presidente de la Asociación de Comerciantes de Barrio del Pilar en el debate de laSexta Xplica. "José Luis, no", le respondía Gonzalo Bernardos, refiriéndose a otro empresario presente en el plató, José Luis Azañón, el dueño de las peluquerías 'Rizos'.

"¿Cuánto le subirá el salario a sus peluqueras?", preguntaba el economista a Azañón, que le respondía que "encantado, pero todavía estoy esperando que me diga la fórmula". En el vídeo sobre estas líneas, Bernardos le daba algunos consejos y le recordaba que "si has aumentado el número de servicios, has ganado más dinero".

"Te dejo mis empresas durante un mes, a ver si me mejoras la gestión", le proponía el empresario, a lo que Bernardos respondía contundente: "Si me pagas, encantado".