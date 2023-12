El entrenador y fisioterapeuta Pedro Velarde no ha podido evitar reaccionar a un vídeo en el que el periodista Javier Cid salía haciendo ejercicio de una forma un tanto peculiar. "Si me lo permites, te voy a decir que así no vas a quemar más grasa, sino que lo que vas a hacer es deshidratarte", señaló el entrenador, a lo que añadió: "Una vez que vuelvas a beber, lo vas a recuperar".

Por su parte, Cid respondió a estas declaraciones bromeando con que "el agua está sobrevalorada". "No sabes la cara que ha puesto Lucía Aguado, que también es preparadora física al escucharte", comentó entonces la presentadora de laSexta Noche, Verónica Sánchez.