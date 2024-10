Ramoncín desveló en laSexta Xplica una anécdota sobre las joyas que el rey Juan Carlos le regaló a Bárbara Rey. El colaborador, en el programa que presenta José Yélamo, desveló que la vedette fue un día a empeñar las joyas y quedó más que sorprendida con la valoración que hicieron: "Son chatarra, no valen para nada".

Así lo explica Ramoncín: "Un día él se presentó con un pañuelo y unas joyas envueltas, un poco para hacerse el generoso. Le dijo que era una cosa que pertenecía a la familia y quería que las tuviera".

"Cuando ella tuvo necesidad de empeñar aquello contempló con pavor como el señor miraba las joyas y las apartaba. Estaba asustadísima, cada vez se ataba más el pañuelo y se ajustaba más las gafas. Pensaba que eran de la realeza o algo", cuenta.

Pero no, no era así: "Cuando llega, el señor dijo que eran chatarra. Que se las llevara, que no valían pada nada".