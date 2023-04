laSexta Xplica mostró este sábado la carta que el rey emérito envió a Felipe VIen septiembre de 1984, en la que hablaba de "construir una familia estrechamente unida" y afirmaba que no podían olvidar que en su familia estaban "fijos los ojos de los españoles", a los que debían "servir con alma y vida".

Para Ramoncín, esa carta "es un tratado de hipocresía, directamente". "Sus cuentas no fueron ni tan claras, ni tan transparentes, y mientras no haya una ley de la corona, eso no va a ser así", advirtió, al tiempo que defendió que "el artículo 56.3 debería desaparecer". "Es cierto que Felipe VI lo está haciendo muy bien, pero si quisiera lo mismo que hizo su padre, tal y como están las cosas, podría hacerlo", señaló.

En este sentido, el artista apuntó que "hablamos de esmeraldas, de cuadros, coches, relojes, amantes...". "¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un jefe del Estado? Es que realmente es vergonzoso. Y el problema es que para ir a ese lugar de encuentro hubo que asfaltar ese lugar. ¿Esa fiesta quién la ha pagado? Porque eso es lo que a mí me importa y lo que le importa a los españoles, quién paga esto", manifestó.

Así, el escritor expresó que "no es el momento de hablar de monarquía o república, pero cuando uno se tiene que someter al escrutinio de los ciudadanos, sabe que cada cuatro u ocho años se tiene que presentar y la gente tiene que decir si sigue confiando en él y si puede seguir siendo jefe del Estado". "Que uno sea jefe del Estado por sangre y fluidos, es una cosa muy escandalosa que en el siglo XXI y en esta país creo que es intolerable", concluyó.