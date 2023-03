"Soy de Madrid y quiero huir de Madrid, quiero irme corriendo". Unai Díez lo tiene muy claro: prefiere por encima de todo el campo antes que la gran ciudad.

Este joven maestro rural vive en el municipio turolense de La Mata de los Olmos, un pueblo de menos de 300 habitantes, y allí ha descubierto una nueva forma de vida que quiere mantener para siempre.

"He conocido La Mata de los Olmos y entre Madrid y La Mata no tengo ninguna duda. Se me ha abierto una puerta, se me ha abierto un horizonte y yo me quedo en La Mata de Los Olmos, no quiero volver a Madrid", afirma rotundo en laSexta Xplica.

"Hay que definir bien el concepto de 'calidad de vida' [...] yo no tardo ni un minuto en llegar al colegio desde mi casa", defiende el maestro en el plató.

Unai Díez trabaja como maestro rural en el Colegio Rural Agrupado (CRA) Somontano Bajo Aragón. El centro tiene su cabecera en La Mata de los Olmos e incluye también los municipios de Los Olmos, Berge, Cañizar del Olivar, Estercuel, Ejulve y Molinos.

"Hay aulas que tienen tres niños, otras 14 y mucho estoy diciendo", detalla el joven, que insiste en la importancia de estos centros para el presente y el futuro de las zonas rurales: "Poco a poco se van perdiendo alumnos, el colegio antes agrupaba a diez pueblos y ahora a siete, este año va a cerrar otro centro más y cuando un pueblo cierra su colegio, el pueblo ha muerto".

Aunque es consciente de que la vida en los pueblos, en ocasiones, es un "reto", sabe que compensa: "Hay un montón de barreras que estoy descubriendo y es muy difícil, pero si aportas tu granito de arena, con ganas y con energía, se puede".