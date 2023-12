Juan Leo, jubilado, relata sus primeras experiencias laborales. Empezó a trabajar con 17 años en la telefonía. Admite que hacía "muchas horas extraordinarias para mejorar España telefónicamente", pero las pagaban. "Afortunadamente, me pagaban las horas extras, porque yo creo que había empresarios justos y buenas personas, no como ahora, que están medio ocres. Ahora los empresarios fatal. No digo la mayoría, pero sí un 70%", denuncia en directo.

Así, asegura que cuando él era joven se manifestaban por "subidas de sueldos, por mejoras sociales, y por cosas mucho más positivas que las que se hacen ahora". "¿Por qué ahora no nos hemos manifestado cuando se le ayudó a la banca con 65.000 millones de euros que no ha devuelto? ¿Dónde está ese dinero?", pregunta ante la mirada atenta del resto de colaboradores. Ese dinero "quisieron hasta quitárselo a los jubilados para ayudar a los bancos", añade.

Leo insiste en que las concentraciones tiene que hacerse para mejorar "socialmente, salarialmente y en cosas positivas". "No como las tonterías que están haciendo ahora", concluye.