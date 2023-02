Leonor Alfageme, jubilada, ha mostrado en laSexta Xplica su indignación ante los precios de los alimentos y ha criticado que no se nota la bajada del IVA en el gasto en la cesta de la compra. "A mí que me digan los políticos dónde ha bajado el IVA y voy allí, porque donde yo compro, no he visto que haya bajado el IVA para nada, sino todo lo contrario, que cada día que bajas está todo un poco más caro", ha criticado.

En la misma línea, otro jubilado ha destacado que "el otro día la ministra dijo que nos fuéramos al supermercado de enfrente". "Yo no he visto que haya un supermercado en mi calle uno enfrente del otro, y si lo hubiera, supongo que los precios serían más o menos los mismos", ha manifestado.