"¡Qué dice!": la respuesta de Javier Díaz-Giménez al escuchar que Donald Trump es "el mejor negociador de la historia"

Donald Trump ha sido uno de los temas a tratar en laSexta Xplica. Por su figura y por sus medidas. Por los aranceles. Por ese 'sí, pero no' con China con la exención arancelaria a móviles, chips y ordenadores. Por ello, por su estrategia, Jorge Branger, joven emprendedor, ha defendido al republicano.

"No me ha decepcionado Trump. No es que le admire, pero he estudiado su figura. Es innegable, e invito a quien quiera a leer sus libros y ver sus documentales. Es uno de los mejores negociadores del planeta, por no decir que es el mejor negociador de la historia. Dos veces presidente de un Gobierno potencia mundial y uno de los más ricos del mundo", cuenta.

Eso es algo que ha hecho reaccionar al economista Javier Díaz-Giménez: "¡Qué dice! Todo eso es mentira".

Tras eso, Branger ha insistido en la estrategia de Trump. "Lo que ha hecho son tácticas de persuasión. Pedir algo extremo, que ha generado caos e incertidumbre, y luego algo más moderado para que no se vea algo tan extremista".