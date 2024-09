"Tenemos que ayudar a los jóvenes para que trabajen en mejores condiciones". Es la reivindicación de la pensionista Maribel Mesón, que ha salido en defensa de los más jóvenes en laSexta Xplica para que consigan un trabajo digno.

Maribel defiende que, por mucho que se diga que los jóvenes no quieren trabajar, la realidad es que son ellos las víctimas de un mercado laboral que les expulsa: "No se puede trabajar con cadenas. Los jóvenes que no trabajan es porque no lo encuentran".

"Yo me puse a trabajar a los doce años porque solo podía trabajar para comer. Ahora, la suerte que tenemos es que la gente está mucho más formada que hace 50 años y quiere mejores condiciones de vida y de trabajo para poder ser feliz", reivindica.

"¿Vamos a ir hacia atrás? Tenemos que ir hacia delante, y para ir hacia delante tenemos que ayudar a la gente joven a que trabaje en mejores condiciones. Yo solo vivía para comer, no podía pensar, y la gente joven vive mejor que nosotros porque tienen un colchón que les hemos dejado los mayores. Tienen que ser felices trabajando", reclama Maribel para concluir.