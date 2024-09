Alejandro Inurrieta cree que las críticas hacia los jóvenes por "no querer trabajar" son profundamente injustas. El economista sostiene que esa negativa de los más jóvenes a trabajar es completamente falsa y no tiene ningún fundamento estadístico. "Tenemos que ser serios al decir que los jóvenes no quieren trabajar, es una auténtica barbaridad, porque no hay información y hay que ser riguroso".

Además, denuncia que es el propio mercado laboral el que, en muchas ocasiones, pone trabas a la incorporación de los más jóvenes, dando lugar a tasas elevadas de desempleo juvenil: "Muchos jóvenes intentan entrar en el mercado laboral y no pueden, y hay muchos jóvenes que son expulsados del mercado laboral".

El economista tiene claro que una de las principales causas de que en España haya más desempleo juvenil que en la media de la Unión Europea es la jornada laboral, una cuestión que se ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas por las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para llevar a cabo una reducción de las 40 horas semanales actuales.

"En Europa, la jornada laboral es bastante más corta que en España, tenemos un problema de jornada laboral y de horarios de trabajo en España, la productividad se consigue con mejores jornadas y más cortas", ha dicho Inurrieta para concluir.