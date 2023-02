Alberto M. Pérez, jubilado, destacó en laSexta Xplica que ha "trabajado más de 40 años como médico", y expresó que se siente "muy orgulloso de haber contribuido a poder sacar adelante a cinco parados", ya que, según dijo, Hacienda le "retenía 20.000 euros al año".

"Me siento muy orgulloso de esos derechos que tienen hoy los españoles. Es un derecho de bienestar, pero me preocupa algo muy importante, que son los jóvenes, y si ellos van a tener pensión o no, porque yo tengo tres hijos, y ahí está el problema", expresó, tras lo que señaló que "la esperanza de vida de los españoles está en el séptimo lugar de todo el mundo". "Somos un país privilegiado, pero lo hemos currado", zanjó.