Natalia Gálvez, joven sobrecualificada y precaria, habló en laSexta Xplica de su complicada situación. "Soy de Murcia, he estudiado una carrera, un máster y un posgrado, y de lo único que encuentro trabajos es de monitora de ocio y tiempo libre, por lo que gano 400 euros al mes", contó Gálvez, quien dijo que vive con sus padres porque no le da el sueldo "para más".

Así, la joven lamentó que no puede independizarse "ni hacer nada" con lo que cobra al mes. "Además de monitora, también he trabajado en hostelería y de captadora de socios, y siempre han sido trabajos muy precarios, con los que no me ha dado el dinero para absolutamente nada", manifestó la maestra.