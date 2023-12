María del Mar Jiménez explica que le han dado un 75% de invalidez por como tiene el cuerpo tras trabajar 35 años como camarera de piso: "¿Cuándo se arreglará el problema de Las Kellys en España? El día que paremos cuatro días". "El día que Las Kellys digamos que no se hace ni una habitación más en este país cambiarán nuestras condiciones de trabajo", afirma indignada María del Mar. "Estamos hartas de que no se nos pague por el convenio de hostelería sino por un convenio de limpieza que es peor que cutre", insiste.

"En Málaga no encuentran camareras de piso, este verano han sido 40 hoteles los que no se han abierto, y este año serán 60, porque los contratos son de dos horas por 180 euros", explica la portavoz de Las Kellys, que destaca que "en dos horas deben hacer 20 habitaciones". "Si no las hacen bajan a fichar y suben de nuevo a trabajar hasta que terminen", eso sí, sin cobrar esas horas demás, denuncia.