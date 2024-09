El problema de los impuestos ha sido tema central del debate en el programa de laSexta Xplica. Para la empresaria Natalia de Blas, los impuestos y los problemas de personal son los que provocan el cierre de las pequeñas empresas, entre muchas otras causas.

"Estamos hablando de que las empresas grandes no pagan impuestos y ahí discrepo, por supuesto que pagan, habrá otros muchos que no, pero el problema es que la carga impositiva que tenemos los pequeños autónomos, que al final hace que estemos teniendo que cerrar por problemas de personal o por problemas de impuestos", asegura la empresaria, que añade que de esta forma "las únicas empresas que van a quedar son las grandes".

Natalia de Blas explica que "no es que no quiera pagar impuestos", pero señala indignada que lo que no puede haber "son incongruencias". "Yo quiero pagar impuestos, pero quiero que cuando haya un caso ERE, esas personas vayan a la cárcel. Más Lamborghini y menos Falcon"", sentencia la empresaria que pide que el Gobierno sea "más congruente".

"No es congruente que desde el Gobierno nos hablen de 'conciliaciones laborales, con dos personas en casa cuidando a los niños' o de que cobrar el Salario Mínimo Interprofesional sea una vergüenza, mientras cobran salarios de 12.000 euros o 20.000 euros al mes, y luego dicen que los empresarios explotan", finaliza diciendo.