El propietario de ''Bones&Rice'', David Ariza, desconoce lo que paga o no de impuestos como autónomo. "Nos vamos a hablar de la empresa: la empresa paga lo que paga", explica en declaraciones en laSexta Xplica. Así, el trabajador saca su declaración de la renta del año 2023 para desglosar los datos.

En este punto, sostiene que sus ingresos netos son 27.569. "No sé si es mucho o poco lo que se paga. Pero un 46% sin estar en el tramo de más de 65.00 euros es una cantidad respetable", añade. Acto seguido, denuncia que todavía falta incluir el IVA que paga por todo lo que consume.

Del mismo modo, critica que en sus epígrafes no estén incluidos los desplazamientos. "Los desplazamiento cuando voy a dar clase o a trabajar no me puedo desgravar ni el IVA en la declaración de la renta", concluye.