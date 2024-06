La periodista Pilar Velasco vaticina en Xplica que "no habrá elecciones generales porque no está asegurado el bloque de Yolanda Díaz" y ha insistido en que "es más fácil que haya un acuerdo del CGPJ entre el PSOE y el PP, a que haya una convocatoria de repetición electoral este verano".

Tras las elecciones europeas del 9 de junio, los comicios, dice, "dejaron muchos avisos para todos los partidos". "Los resultados los hemos visto en la prensa europea", continúa Velasco, quien añade que "nadie ha leído el 30% del voto del PSOE como una señal de repetición electoral en este país". Así, defiende que los titulares de los medios de comunicación ponían el foco en que el partido socialista "resistía" y el partido popular "gana con cuatro puntos de distancia".

De cara a las próximas semanas, Velasco comenta que el PSOE se enfrentará a diferentes situaciones importantes. Por un lado, la investidura de Salvador Illa en Cataluña, donde habrá que poner el foco en "cómo se resuelve y cómo se quedan los socios de Gobierno". También estarán en el punto de mira los PGE y la financiación de Cataluña.

Así, Velasco muestra que "una campaña muy dura antisanchista no ha hecho ceder al PSOE en su electorado". "Quien se deshace es a la izquierda del PSOE. Por eso no va a haber repetición electoral porque no tienes asegurado el bloque de Yolanda Díaz", zanja la periodista.