La catástrofe de la DANA sigue haciendo mella en Valencia. Tras varios días donde las ayudas y la gestión de Mazón ha quedado en tela de juicio, el president de la Generalitat ha anunciado en una declaración institucional la creación de "cinco grupos de respuesta inmediata ante la crisis por la DANA". Una respuesta que para Pilar Velasco, periodista, llega tarde y que sigue dando mensajes confusos.

"Carlos Mazón no interpretó bien las alertas de la Aemet, Carlos Mazón no activó el protocolo como tenía que activarlo porque los SMS no llegaron a la población cuando tendría que haber llegado, ya que el primer aviso llegó a las 20 horas cuando los avisos fueron desde las 7 de la mañana. Es decir, que Carlos Mazón no activó los niveles suficientes de alerta para que los ministerios pudieran responder de otra manera", ha apuntado la periodista.

Por otra parte, Velasco ha destacado la tardanza del president de la Generalitat en pedir a los militares y que "tardo mucho más tiempo todavía en aumentarlo a 5.000". "Hoy da una rueda de prensa tarde creando cinco grupos de trabajo con mensajes muy confusos hacia los ministerios donde incluso está la consejera que ayer dijo que los familiares no vengan a reconocer los cuerpos de los desaparecidos y que esperen la llamada del juzgado", ha concluido.